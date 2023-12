Giudice sportivo, ammenda per l’Arezzo

Ecco la sanzione di 800 euro per la società amaranto direttamente dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: “AREZZO […] per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.). […]”

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/DIV del 4 Dicembre 2023

