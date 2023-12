Fiorentina Christmas Pack: biglietti in offerta contro Verona e Torino

Sarà possibile acquistare il Christmas Pack entro domenica 17 dicembre; questo consentirà di vedere allo Stadio entrambe le partite ad un prezzo scontato.

La novità di quest’anno è che per farlo non sarà necessario essere in possesso di alcuna tessera.

La vendita avrà inizio mercoledì 6 dicembre alle ore 15.00 e sarà possibile acquistarlo fino ad inizio gara contro l’Hellas Verona.

Prezzi a partire da 18€ per vedere entrambe le partite. Under 6 a 5€ in tutti i settori e tariffa Under 14 disponibile in tutti i settori (omaggio in Curva Ferrovia)

Il Christmas Pack è acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket), presso il Fiorentina Point (https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi https://www.bigliettifiorentina.com/