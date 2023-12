A Pontedera (ri)torna il Pescara di Zeman, 5 reti in casa dei granata

Una serata da dimenticare per il Pontedera, che ha subito una sconfitta interna senza appello contro il Pescara nel recupero della quattordicesima giornata del girone B di Serie C.

La squadra di Max Canzi è stata travolta dal Pescara di Zeman, che si è imposto con un secco 5-0 dimostrando una superiorità evidente nei novanta minuti. La partita, iniziata alle 18:30, ha visto la squadra di casa, reduce da un periodo positivo, viveren pomeriggio da incubo, subendo cinque gol senza riuscire a reagire in maniera efficace.

Il Pescara, dopo la vittoria contro la Virtus Entella, cercava il secondo successo interno consecutivo per risollevarsi da una fase di crisi. La squadra di Zeman ha ottenuto il risultato desiderato, dominando la partita fin dai primi minuti e mettendo in difficoltà il Pontedera con un gioco fluido e aggressivo.

I gol del Pescara sono arrivati con Milani, Cuppone, e Merola nel primo tempo, mentre nella ripresa la squadra ha continuato a dominare, siglando altri due gol con Tommasini e Merola. La prestazione impeccabile del Pescara ha messo in luce la crescita della squadra, che si candida a essere una delle protagoniste nel girone B di Lega Pro.

La sconfitta è stata particolarmente amara per il Pontedera, che non subiva una sconfitta casalinga così pesante dal gennaio 2022. La squadra ha mostrato difficoltà nel contrastare l’attacco avversario, subendo una vera e propria disfatta in una partita che sembrava promettente inizialmente.

Il tecnico Max Canzi ha dovuto fare i conti con una prestazione deludente della sua squadra, che non è riuscita a trovare il bandolo della matassa contro un Pescara in grande forma. Il primo quarto d’ora sembrava promettente per il Pontedera, ma poi è iniziato il dominio del Pescara, che ha virtualmente chiuso la partita nel primo tempo.

La reazione del Pontedera è stata limitata, con il Pescara che ha continuato a dettare i ritmi della partita. La squadra toscana ha mostrato difficoltà nel contenere gli attacchi avversari, subendo gol su gol e compromettendo le speranze di una rimonta. Dopo questa debacle, la squadra avrà il compito di ritrovare la fiducia e la determinazione necessarie per affrontare le sfide future e cercare di ottenere risultati positivi.

