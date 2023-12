Rocco Commisso celebra la vittoria di Monza

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso la sua gioia e soddisfazione dopo la vittoria della sua squadra contro il Monza. Al termine della partita, Commisso ha rilasciato una dichiarazione in cui ha elogiato il lavoro del Mister e l’impegno dell’intera squadra. “Voglio fare i complimenti al Mister e alla squadra per la vittoria di questa sera,” ha dichiarato il Presidente Commisso con un sorriso. “Ho parlato con lui e con alcuni giocatori chiave come Amatucci, Kayode, Capitano Biraghi e Beltran per congratularmi personalmente per quello che stanno facendo. Il lavoro e il duro impegno da parte di tutti stanno portando risultati molto importanti.”

Il Presidente ha poi riflettuto sulla crescita della squadra nel corso della stagione, anticipando il successo attuale. “Dopo la sconfitta con l’Inter avevo previsto che questa squadra sarebbe stata più forte di quella dello scorso anno, e avremmo fatto più punti rispetto al girone d’andata dello scorso anno. Una previsione che è stata ampiamente riuscita, nonostante manchino ancora due gare.”

La vittoria contro il Monza ha un significato particolare per Commisso, che ha descritto la performance della squadra come uno “splendido regalo di Natale” per lui e per l’intero Popolo Viola. “Questa sera i ragazzi hanno regalato a me ed a tutto il Popolo Viola uno splendido Natale. Sono orgoglioso del loro impegno e della determinazione mostrati sul campo.”

Commisso ha concluso con un messaggio di auguri per tutti i tifosi e per il periodo festivo. “Ora godiamoci qualche giorno di riposo con le nostre famiglie e poi continuiamo così. Auguri a tutti!!” ha dichiarato il presidente, sottolineando il desiderio di continuare su questa strada positiva nel nuovo anno.