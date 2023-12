Tre punti nonostante tutto, Beltran vale la vittoria contro il Verona

La Fiorentina ha conquistato una vittoria cruciale contro il Verona al Franchi, vincendo 1-0 nonostante un primo tempo difficile e sofferto. Il gol decisivo è stato realizzato da Lucas Beltran al 78′, garantendo ai viola tre punti importanti che li portano a quota 27 in classifica.

Corto muso o meno la Fiorentina ha portato a casa una vittoria difficile più di quanto si potesse immaginare alla vigilia. Perfino immeritata, ma il calcio è un gioco e non deve rispettare alcuna regola su chi abbia giocato meglio. Anzi, chi vince ha ragione a prescindere. Anche se la formazione iniziale non ha girato granché: infatti, la grande novità nelle scelte di Vincenzo Italiano è stata la presenza simultanea di Nzola e Beltran dall’inizio, con quest’ultimo in veste di trequartista al posto di Bonaventura. Solo il cambio di Arthur per Lopez, Kouame per Sottil e Barak per Nzola nell’intervallo ha portato una svolta nella seconda metà del gioco. Torniamo alla cronaca.

La partita ha visto la Fiorentina subire la pressione del Verona fin da subito, con il portiere Terracciano che è stato chiamato a intervenire più volte per mantenere intatta la porta viola. Il primo brivido è arrivato dopo soli 36 secondi, quando Folorunsho ha procurato un calcio di rigore proprio per un fallo del portiere viola. Terracciano para il penalty calciato da Djuric, riscattando l’errore precedente. Non è stata l’unica occasione in cui il numero 1 gigliato ha dovuto superarsi, dopo 10 minuti l’Hellas contava già tre incursioni pericolose. Insomma la partita ha visto una Fiorentina inizialmente in difficoltà, ma il cambio di uomini ha dato una svolta alla manovra viola.

Nel secondo tempo in verità il Verona avrebbe potuto colpire, la traversa trema ancora, ma i viola hanno saputo attendere e riposizionarsi. Il primo vero pericoloso per i veneti è stato solo al 74esimo con Mandragora, preludio di quel gol decisivo è arrivato al 78′ con Beltran che ha insaccato il pallone sotto la traversa dopo una deviazione di Amione.

Nonostante la sofferenza iniziale, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria fondamentale per le ambizioni di alta classifica dimostrando che nel calcio la fortuna può giocare un ruolo chiave anche quando le prestazioni non sono brillanti. Per avere la fortuna dalla propria parte, evidenziata anche dal legno colpito dal Verona, bisogna giocarla senza pensare a quel che avrebbe potuto essere. Forse anche per questo la classifica sorride ma le difficoltà del primo tempo non sono passate inosservate al tecnico Italiano e a parte della tifoseria. Non c’è tempo per fermarsi, venerdì a Monza si gioca un’altra importante fetta del girone d’andata.