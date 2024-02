La Fiorentina femminile alle semifinali di Coppa

Due cammini, anzi tre, in parallelo: anche la Fiorentina Femminile ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia dopo una gara intensa vinta solo ai rigori contro l’Inter dopo il 2-2 dell’andata.

Partita contratta, poche emozioni, i gol solo nei supplementari. A passare per prima una coriacea Inter conCambiaghi che ruba palla in area e riesce a portare avanti le nerazzurre.

Hammarlund però non ci sta. Lungo batti e ribatti in area piccola, l’attaccante la mette nel sacco. Dai rigori invece non c’è storia. Schroffenegger para il tiro di Polli, poi segnano Boquete, Milinkovic e Toniolo, poi Thogersen spara sopra la traversa. Parisi spiazza Cetinja, Jelcic mette dentro. L’ultima arrivata, Melissa Bellucci, tiene la tensione e mette nel sacco la palla che vale la qualificazione.

Fiorentina – Inter: 5-3 dcr, 1-1 dts (0-0)

FIORENTINA: Schroffenegger, Agard, Faerge, Toniolo, Erzen (105’ Tucceri Cimini), Severini (72’ Johannsdottir), Boquete (C), Cinotti (90’ Parisi), Mijatovic (80’ Bellucci), Longo (72’ Hammarlund), Janogy (46’ Catena)

A disposizione: Georgieva, Baldi, Russo.

All.Sebastian De La Fuente

INTER: Cetinja, Pedersen (56’ Milinkovic), Bonfantini (85’ Robustellini), Merlo, Serturini (85’ Polli), Alborghetti (C), Magull, Thogersen, Csizar (94’ Pandini), Cambiaghi (118’ Jelcic), Tomter.

A disposizione: Bugeja, Piazza, Foerdos, Fadda.

All.Rita Guarino

Ammonite: Mijatovic F, Tomter I, Bonfantini I

Risultato finale 5-3 dar (1-1 dts 103’ Cambiaghi I, 110’ Hammarlund F)