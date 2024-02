Le parole del tecnico viola alla vigilia della sfida con il Frosinone

Così Vincenzo Italiano ai canali ufficiali della società viola.

Il mister ha parlato del match di domani, insidie comprese: “Arriviamo da un momento che necessita di un qualcosa in più da parte di tutti. Spero ci siano conferme sul buon lavoro settimanale svolto. Arriviamo da un momento non esaltante dal punto di vista dei risultati e di qualche episodio girato male. Paghiamo qualche errore di troppo. Dobbiamo reagire, essere diversi rispetto a quelli dell’ultimo periodo. Vogliamo confermare quello spirito e la voglia di rivalsa che ci ha sempre contraddistinto. Se non affrontiamo il Frosinone con la massima attenzione possono metterci in difficoltà. Chi inizia e chi subentra dovrà avere una ferocia agonistica di livello. Spesso siamo stati trascinati dalla curva e dallo stadio. Deve partire da noi la voglia di vincere, aggredire l’avversario, con la massima attenzione che richiede questa partita. L’atteggiamento avuto in precedenza in alcune occasioni non ci ha permesso di ottenere punti e stavolta dobbiamo essere diversi”.

I convocati contro il Frosinone