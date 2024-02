Pisa con vista play-off, 2-0 alla Sampdoria con Caracciolo e Barbieri

Le ambizioni di due squadre con una classifica peggiore rispetto alle aspettative hanno regalato una partita tesa e ben combattuta al “Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani” che si è conclusa con una vittoria significativa per il Pisa, un 2-0 che si potrebbe rilevare cruciale per le ambizioni dei nerazzurri.

Primo Tempo: Agonismo e Polemiche VAR

Il primo tempo è stato contrassegnato da un’elevata intensità e agonismo, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul terreno di gioco. Nonostante la durezza dei contrasti e l’equilibrio generale, il punteggio è rimasto bloccato sul 0-0, senza vere e proprie occasioni da rete. Tuttavia, a pochi secondi dalla fine della prima frazione, si è verificato un episodio fondamentale per il prosieguo della partita: un contatto tra Giordano della Sampdoria e Barbieri del Pisa ha portato inizialmente all’assegnazione di un calcio di rigore per i padroni di casa. Tuttavia, dopo l’ausilio del VAR, è emerso che il fallo era avvenuto appena fuori dall’area di rigore. Nonostante il VAR, il secondo cartellino giallo per Giordano è inevitabile e lo ha condannato all’espulsione.

Secondo Tempo: Caracciolo e Barbieri decidono il match

Il secondo tempo si è aperto con il Pisa che ha sfruttato l’uomo in più in campo. A sbloccare il punteggio è stato il capitano Caracciolo all’incirca all’ora di gioco, con una magistrale prodezza balistica. Il suo potente destro ha colpito la traversa prima di terminare la sua corsa all’incrocio dei pali, mettendo il Pisa in vantaggio.

Poco più di dieci minuti dopo, è arrivato il raddoppio con Barbieri, che ha capitalizzato su una disattenzione della retroguardia blucerchiata. La Sampdoria, già in svantaggio numerico, ha faticato a reagire, e il Pisa ha mantenuto il controllo del gioco.

Il prossimo impegno vedrà il Pisa affrontare una sfida impegnativa contro il Brescia in casa, mentre la Sampdoria cercherà di riprendersi dalla sconfitta affrontando la capolista Parma in trasferta.

Pisa-Sampdoria 2-0

PISA (3-4-2-1). Nicolas; Hermannsson (46′ Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Toure, Veloso (89′ Piccinini), Marin, Esteves; Arena (72′ Leverbe), Torregrossa (72′ Moreo). A disposizione. Loria, Campani, Tramoni, Mlakar, Beruatto, Masucci, Valoti. Allenatore Catalano (Aquilani squalificato)

SAMPDORIA (3-5-2). Stankovic; Piccini, Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic, Darboe (80′ Conti), Ricci (46′ Barreca), Askildsen (66′ Girelli), Giordano; Depaoli, Esposito (66′ De Luca). A disposizione. Tantalocchi; Ravaglia, Kasami, Alvarez, Murru, Alesi, Leoni, Pozzato. Allenatore Pirlo

Arbitro. Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti. Miniutti-Severino. 4° Ufficiale. Vergaro Var. Serra. Avar. Paganessi

Reti. 58′ Caracciolo, 70′ Barbieri

Note. Ammoniti Gonzalez, Hermannsson, Ricci, Canestrelli. Espulso Giordano al 45′ per doppia ammonizione. Recupero 4′ pt; 5′ st

Spettatori 6802