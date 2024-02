La Roma passa al Viola Park, Fiorentina chiude la prima fase da terza

Ultima partita della Regular Season, vince il pronostico ma la gara è stata ben più in gioco in una partita in cui la capolista Roma ha conquistato per 1-0 il Viola Park.

Le aspettative della vigilia si sono realizzate: la partita ha preso vita con una netta impronta giallorossa, con le ospiti che hanno immediatamente preso in mano il controllo del gioco, spingendo la Viola nella propria metà campo. La svolta è arrivata al 43′, quando Giugliano ha realizzato il gol decisivo sfruttando un assist magistrale di Haavi.

Nella ripresa, la squadra di De La Fuente ha alzato il ritmo e l’intensità del gioco, determinando un cambiamento nel volto della partita. Moviole al minuto 56, un momento chiave per la partita, con il fallo subito da Longo – abbastanza palese dalla tribuna – in area non sanzionato dall’arbitro. Entrambe le squadre hanno avuto chiare occasioni per cambiare il risultato, ma sul finale, la Fiorentina ha cercato il pareggio con due grandi opportunità per Johannsdottir e Toniolo, entrambe respinte dal portiere avversario.

Con questa partita si conclude la stagione regolare, confermando la Fiorentina al terzo posto in classifica e garantendo la qualificazione alla Poule Scudetto. L’attenzione, però, si sposterà già alla prossima sfida: domenica 3 marzo, al Viola Park, la Fiorentina affronterà la Juventus nella Semifinale di andata di Coppa Italia.

A partire dalla metà di marzo, la squadra affronterà Roma, Juventus, Inter e Sassuolo per il titolo e la qualificazione in Champions League.

Fiorentina-Roma 0-1

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Georgieva, Agard, Erzen (74’ Toniolo), Faerge, Catena, Parisi (56’ Johannsdottir), Cinotti (74’ Bellucci), Boquete (C), Longo (82’ Mijatovic), Hammarlund (56’ Janogy).

A disposizione: Zaghini, Mijatovic, Baldi, Tucceri Cimini, Russo.

All.Sebastian De La Fuente

AS ROMA: Ceasar, Minami, Di Guglielmo, Viens (91’ Glionna), Kumagai, Giacinti (63’ Pilgrim), Giugliano (C) (73’ Troelsgaard), Hai, Greggi, Sonstevold, Linari.

A disposizione: Korpela, Valdezate, Bartoli, Ciccotti, Tomaselli, Kramzar.

All.Alessandro Spugna