Il Pisa si arrende con onore delle armi al Parma all’ultimo istante

Al Tardini si è consumato un match di grande spettacolo, ma il Pisa è uscito sconfitto al termine di una partita emozionante contro il Parma. Nonostante la prestazione di alto livello, la squadra di Aquilani ha ceduto nel recupero, con il Parma che ha trovato il gol decisivo al minuto 95.

La partita ha avuto momenti di grande intensità fin dai primi minuti, con il Pisa che ha giocato a viso aperto, cercando il gol. Tuttavia, è stato il Parma a sbloccare il punteggio al 23′, con Benedyczak che ha finalizzato su cross di Del Prato. La risposta del Pisa non si è fatta attendere, con Valoti che ha trovato il gol del pareggio al 35′ su calcio d’angolo.

Il secondo tempo è stato altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria. Aquilani ha apportato alcune modifiche tattiche, inserendo Bonfanti per Torregrossa e effettuando altre sostituzioni per mantenere la freschezza della squadra. Tuttavia, il Parma ha preso il controllo nella ripresa, con Man che ha segnato il gol del vantaggio all’81’, complicando le cose per il Pisa.

Nonostante la sconfitta sembrasse ormai imminente, il Pisa ha dimostrato carattere e determinazione. Nel recupero, Canestrelli ha trovato il gol del pareggio su punizione con un colpo di testa, dando nuova speranza ai tifosi nerazzurri.

Tuttavia, l’emozione è durata poco, poiché al minuto 95 un errore di Nicolas ha permesso a Del Prato di segnare il gol che ha regalato la vittoria al Parma. Nonostante la delusione per la sconfitta, il Pisa può trarre conforto dalla prestazione complessiva e dalla dimostrazione di poter competere alla pari con le squadre di vertice.

La partita al Tardini è stata una prova di carattere per il Pisa, che ha giocato contro una squadra forte come il Parma e ha dimostrato di potersela giocare con le grandi del torneo. Nonostante il risultato negativo, Aquilani può trarre spunti positivi dalla prestazione della sua squadra, che ha mostrato di avere le potenzialità per un finale di stagione positivo.

PARMA-PISA 3-2

PARMA: Chichizola; Delprato, Circati, Balogh, Coulibaly; Sohm (46′ Hernani), Bernabé (84′ Partipilo); Mihaila (58′ Charpentier), Benedyczak, Man; Bonny (46′ Estevez). All. Pecchia

PISA: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Barbieri (69′ Beruatto), Marin, Veloso (69′ Piccinini), Esteves (84′ Tramoni); Valoti (78′ Moreo), Touré, Torregrossa (46′ Bonfanti).All. Aquilani

ARBITRO: sig. Pezzuto di Lecce

RETI: 25′ Benedyczak, 35′ Valoti, 37′ s.t. Man, 45 st’+3′ Canestrelli, 45′ st’+5′ Del Prato