Ancora una sconfitta per le viola, poker Juve a Biella

Un pomeriggio nero per la Fiorentina Femminile che esce sconfitta dal campo di Biella contro la Juventus. Ancora zero punti nella poule scudetto dopo i passi falsi contro Sassuolo e Inter al Viola Park.

La partenza delle padrone di casa è bruciante, nonostante la prima vera chance arrivi sui piedi di Janogy in area piccola, murata da Peyraud Magnin. Al 10’ invece cambia l’equilibrio a favore delle bianconere. Grosso raccoglie una palla vagante dal limite e con una balistica fortunata trova l’incrocio dei pali. Tre minuti dopo arriva il raddoppio a firma di Echegini che si infila in area e batte di piatto sul palo lontano.

La nigeriana si scatena anche nella ripresa e segna il terzo goal con una deviazione di Johannsdottir che spiazza Baldi, poi la chiude virtualmente al 60’ con la tripletta personale.

La Viola prova fino al termine a bucare la difesa della Juventus ma in un campo ormai allagato dal diluvio non riesce a cambiare il parziale.

Adesso una lunga pausa per la Fiorentina, utile per ricaricare le pile e preparasi al meglio. La prossima settimana la Serie A si ferma per la sosta nazionali, poi alla Fiorentina toccherà il turno di riposo della Poule Scudetto. La squadra di De La Fuente tornerà in campo a fine aprile per la sfida casalinga contro la Roma.