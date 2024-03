I viola convocati per il Maccabi Haifa. Aggiornamenti su Arthur, Kouamé e Quarta

Gli aggiornamenti ufficiali sugli infortunati in rosa e su chi volerà a Budapest per gli ottavi di finale di Conference League

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Kouame è stato sottoposto nella mattinata di oggi ai controlli ematici previsti dall’istituto delle Malattie Infettive. In caso di esito positivo inizierà l’iter per ottenere, nei prossimi giorni, l’idoneità agonistica necessaria a riprendere la regolare attività in gruppo.

Il calciatore Martinez Quarta ha ripreso ad allenarsi in gruppo nella giornata di lunedì e rimarrà a Firenze per prepararsi in vista dei prossimi impegni.

Il calciatore Arthur Melo, infine, ha iniziato a lavorare sul campo nella mattinata di oggi a seguito del trauma contusivo-distorsivo riportato durante la gara di campionato contro il Torino. Anche lui rimane a Firenze per ultimare il percorso riabilitativo stabilito.

I convocati per Maccabi Haifa di Conference League

