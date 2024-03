Il cordoglio dell’Empoli Football Club per la scomparsa di Joe Barone

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Joe Barone, prima vice-presidente dei New York Cosmos, poi direttore generale della Fiorentina di Rocco Commisso.

“Siamo tutti profondamente scossi da questa terribile perdita – afferma il presidente Fabrizio Corsi – Joe Barone era una persona con cui mi sono spesso consigliato e confrontato, un dirigente leale e corretto. In questo momento di enorme dolore esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia ed alla Fiorentina”.

“Un uomo di sport proiettato nel futuro – lo ricorda la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi -, con cui nel tempo si era creato un rapporto fatto di reciproca stima, prezioso confronto e condivisone di numerose idee. Ci stringiamo in un abbraccio commosso alla famiglia Barone e alla società Fiorentina”.

“Un dirigente con il quale si era da subito creato un feeling importante, un uomo mosso dalla passione oltre che un dirigente leale e determinato – osserva il Direttore Sportivo Pietro Accardi -. In questo dolore per i suoi cari e per la Fiorentina, ci uniamo al cordoglio per questa tragica scomparsa”.

Alla moglie Camilla, ai suoi figli, a tutta la famiglia Barone, al Presidente Commisso e a tutta l’Acf Fiorentina vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società in questo momento di enorme sconforto.