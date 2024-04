Viola, che peccato! Sassuolo all’ultimo tuffo: 4-4

Una partita adrenalinica allo Stadio Curva Fiesole ha visto Fiorentina e Sassuolo pareggiare 4-4, in un match ricco di emozioni e colpi di scena.

La Champions League per la Fiorentina è ancora lì, è ancora tutto sulle sue spalle ma il pirotecnico male fa male al morale per come è maturato. Un 4-1 nel primo tempo fa impressione vederlo tradotto nel 4-4 finale.

Il commento

Madelen Janogy ha aperto le danze con un gol spettacolare, un tiro a giro mancino che si è infilato nel sette, dando il vantaggio alla Fiorentina. Tuttavia, il Sassuolo ha risposto prontamente con il gol di Prugna, ma la Viola ha ripreso il comando del match con un gol di Hammarlund, che ha finalizzato una palla rubata da Severini. Il 3-1 è arrivato ancora dai piedi di Janogy, che ha segnato la sua doppietta personale con una deviazione fortunata. Sul finire del primo tempo, Severini ha siglato il poker per la Fiorentina con un colpo di testa imprendibile.

Nella ripresa, i ritmi sono calati e la partita è diventata più sonnolenta. Tuttavia, negli ultimi quindici minuti, il Sassuolo ha dato il via alla rimonta con i gol di Sabatino e Missipo, che hanno accorciato le distanze. La rimonta è stata completata al 91′ con il gol di Sciabica, che ha siglato il pareggio per il Sassuolo.

Nonostante il pareggio, la Fiorentina mantiene un solido vantaggio sulle inseguitrici, con otto punti di margine su Sassuolo e Inter. La squadra resta determinata nel proprio obiettivo di qualificarsi in Champions League e mercoledì affronterà l’Inter con l’obiettivo di tornare alla vittoria e conquistare la competizione europea tanto ambita.