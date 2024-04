Piazza della Repubblica, domenica in viola con la Fiorentina

Divertimento, intrattenimento, giochi e promozioni sul ticketing… questo e molto altro in programma domenica 14 Aprile nel cuore di Firenze.

Piazza della Repubblica si prepara ad ospitare il Roadshow della Fiorentina: ti aspettiamo dalle 10.30 alle 19:00 con tante attività, giochi e iniziative per tutte le età.

Nel primo pomeriggio è attesa anche la visita del leone del cuore viola, la Mascotte della Fiorentina, Lorenzo 26!

Per tutti i membri InViola e per chi sottoscriverà la tessera è riservato uno speciale sconto per l’acquisto di biglietti di Fiorentina-Genoa e di Fiorentina- Victoria Plzen.