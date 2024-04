Il Lecce sconfigge gli azzurri al minuto 89: finale beffardo per l’Empoli

Lecce-Empoli non era solo una partita, era uno scontro diretto che avrebbe potuto influenzare pesantemente le sorti delle due squadre, anche in prospettiva futura. Ma è stata una partita beffarda per l’Empoli, che ha visto sfumare il pari al minuto 89, quando il Lecce ha segnato il gol vittoria portandosi così verso la salvezza con un passo importante.

La partita, giocata davanti a circa 27mila spettatori al Via del Mare, è stata equilibrata fin dall’inizio. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con un gol annullato per l’Empoli per un tocco di mano fuori dall’area di rigore. Nonostante alcune occasioni da entrambe le parti, il match è stato più caratterizzato da paura e intensità che da emozioni.

Anche nella ripresa la partita è rimasta equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Tuttavia, è stato il Lecce a fare la mossa decisiva al minuto 89, quando Sansone ha segnato su una meravigliosa giocata di Pierotti, appena entrato in campo. Un gol che ha cambiato il destino della partita e avvicinato il Lecce alla salvezza.

Il Lecce ha dimostrato di avere la maturità necessaria per affrontare partite cruciali come questa, senza perdersi in inutili estetismi ma concentrando tutte le proprie energie nell’allontanare gli spettri della zona rossa. Una vittoria importante, ottenuta con cuore e organizzazione, che conferma il valore della squadra salentina.

Per l’Empoli, invece, è stata una sconfitta beffarda, che li lascia con un’amara delusione ma anche con la consapevolezza che la lotta per la salvezza è ancora aperta e che ogni partita sarà fondamentale fino alla fine del campionato.

LECCE – EMPOLI 1-0

Lecce: Falcone, Pongračić, Baschirotto, Almqvist (17’ st Sansone), Oudin (43’ st Pierotti), Dorgu (28’ st Gonzalez), Gendrey (43’ st Venuti), Ramadani, Gallo, Blin ©, Piccoli. A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Berisha, Banda, Burnete, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Empoli: Caprile, Pezzella (39’ st Cacace), Walukiewicz, Gyasi, Cerri (15’ st Niang), Marin, Bereszynski, Cancellieri (15’ st Cambiaghi), Zurkowski (15’ st Maleh), Bastoni (25’ st Kovalenko), Luperto ©. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Grassi, Shpendi, Caputo, Fazzini, Destro. Allenatore: Davide Nicola

Rete: 44’ st Sansone