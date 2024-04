Punto prezioso per le Viola, 0-0 contro la Roma

La Fiorentina Femminile tiene testa alla Roma, conquistando un prezioso pareggio sul campo dello stadio Curva Fiesole.

La partita termina con un risultato di 0-0, con entrambe le squadre che si dividono il bottino. Questo risultato permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla zona Champions League, mentre costringe la Roma a rimandare la celebrazione dello Scudetto.

Nonostante gli infortuni di Mijatovic ed Erzen, De La Fuente apporta modifiche all’undici iniziale trovando l’alchimia giusta. Le giocatrici viola iniziano la partita con grande determinazione, vedendo però annullato un gol dopo soli due minuti a causa di un fallo del portiere giallorosso su Severini su un tiro di Hammarlund. Successivamente, sia Hammarlund che Bartoli hanno delle opportunità per portare in vantaggio la squadra, mentre Sonstevold sbaglia un rigore in movimento mandando la palla sopra la traversa.

Il primo tempo si conclude senza gol, e la ripresa non vede cambiamenti significativi nella situazione. Nonostante i tentativi di Janogy per la Fiorentina e di Giacinti per la Roma, le difese si dimostrano solide e respingono ogni attacco.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine della partita al Viola Park, confermando il pareggio. Con questo risultato, la Roma si avvicina sempre di più allo Scudetto, mentre la Fiorentina ora si prepara al prossimo incontro contro il Sassuolo. Sabato prossimo, le neroverdi arriveranno a Firenze, e in caso di vittoria della Fiorentina e di un risultato negativo dell’Inter, le viola potrebbero realizzare il primo match point per la qualificazione alla Champions League.