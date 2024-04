Bari-Pisa 1-1, nerazzurri avanti ma i pugliesi pareggiano

Il Pisa riesce a strappare un punto prezioso al Bari, mantenendo vive le speranze di conquistare un posto nei play-off mentre il Bari lotta per la salvezza in Serie B.

La partita si apre con un gol fulmineo di Calabresi per i nerazzurri, ma il Bari riesce a pareggiare nel secondo tempo grazie a un rigore trasformato da Puscas.

Nel primo tempo, il Pisa parte subito aggressivo e riesce a mettere in difficoltà la difesa del Bari. Dopo soli tre minuti di gioco, l’ex D’Alessandro sfiora il gol con un tiro fuori dallo specchio della porta. Poco dopo, al 3′, arriva il gol del vantaggio per il Pisa: un preciso sinistro di Calabresi su assist di Barbieri batte il portiere del Bari, mettendo così gli ospiti in vantaggio.

Il Bari fatica a reagire al gol subito e non riesce a organizzare una manovra offensiva efficace. Il Pisa, invece, gioca con tranquillità e riesce a controllare il gioco per buona parte del primo tempo. Nonostante qualche tentativo da parte del Bari, il punteggio resta invariato fino all’intervallo.

Nella ripresa, il Bari cerca di reagire e si getta in avanti alla ricerca del pareggio. La svolta arriva al 59′ quando il Bari ottiene un calcio di rigore per un fallo di mano di Calabresi in area di rigore. Puscas si presenta sul dischetto e realizza freddamente, portando il punteggio sull’1-1.

Dopo il gol del pareggio, il Bari prova a prendere in mano il controllo del gioco e si rende pericoloso in più occasioni. Tuttavia, la difesa del Pisa resta solida e riesce a respingere gli attacchi avversari. Nonostante il forcing finale del Bari, il Pisa riesce a resistere e a portare a casa un punto fondamentale per la lotta ai play-off.

Il Bari resta al sedicesimo posto in classifica, in lotta per la salvezza, mentre il Pisa rimane dietro la zona che conta, continuando la sua battaglia per raggiungere l’obiettivo di disputare i play-off di Serie B.