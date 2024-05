Euro 2024, Bonaventura l’unico azzurro della Viola?

Dal 14 giugno si giocherà l’Europeo di calcio, ospitato quest’anno dalla Germania. L’evento continentale durerà un mese intero, con la finalissima programmata per domenica 14 luglio. Saranno presenti anche i nostri Azzurri, campioni in carica dopo l’impresa in Inghilterra del 2021. La squadra di Luciano Spalletti non parte tra le nazioni favorite, ma spesso ci trasformiamo e mettiamo tutti in riga proprio quando le aspettative sono basse. Non sarà facile farlo anche stavolta, ma nelle quote Euro 2024 non siamo così svantaggiati.

L’Inghilterra e Francia sono le squadre con le quote piú basse, rispettivamente con 4.25 e 4.35, seguite dai padroni di casa della Germania a 6.50. I due paesi della penisola iberica, Spagna a 8.00 e Portogallo a 9.00, e subito dopo l’Italia, a 12.00. Anche Belgio e Olanda hanno buone chance, con quote di 16.00 e 17.00. Tutte le altre squadre hanno poche possibilità di imporsi, a partire dalla Croazia, avversaria degli Azzurri nel girone, che insieme alla Danimarca è valutata a 41.00.

Siamo dunque sesti nelle valutazioni degli esperti, e ciò deriva anche dall’arrivo di Luciano Spalletti, che ha portato un nuovo entusiasmo dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022. Il CT sta facendo le ultime valutazioni per completare la lista dei 26 giocatori, da presentare entro il 7 giugno, e ci sono ancora molti dubbi in tutti i ruoli.

Tra i papabili non ci sono molti giocatori della Fiorentina. Al momento, sembra essere il solito Jack Bonaventura a far parte quasi certamente della spedizione azzurra. È in ballottaggio per la zona mediana, ma un forte indicatore è lo spot registrato appena qualche settimana fa insieme al Commissario Tecnico e a Riccardo Orsolini del Bologna. Il suo eclettismo potrebbe essere determinante in un torneo particolarmente impegnativo, e le sue prestazioni in Nazionale sono sempre state di ottimo livello.