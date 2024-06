Atalanta-Fiorentina, 2-3 a sorpresa

Viola avanti con Belotti dopo 5′ che incorna in rete un cross perfetto di Castrovilli, pareggia Lookman in contropiede al 12′. Al 20′ un gran goal di Nico Gonzalez riporta avanti i viola, ma una rasoiata imparabile di Scalvini rimette il punteggio in parità sul 2-2 al 32′. Ma è ancora Belotti a segnare al 45′ sugli sviluppi di un angolo.

La viola vince 3-2 a Bergamo grazie anche a una parata di Martinelli su Scamacca a tempo scaduto.

Gli highlights