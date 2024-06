Vincenzo Italiano saluta la Fiorentina, è ufficiale

Anticipata la decisione a DAZN, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Questa decisione definitiva l’abbiamo presa tutti insieme tante settimane fa con il presidente, la moglie e tutti i componenti della dirigenza.

Penso che sia anche giusto, per tutte le energie che abbiamo riversato: arrivi ad un certo punto dove bisogna fermarsi e lasciare spazio ad un altro modo di ragionare. Qui si è dato il massimo e chi arriverrà potrà continuare un percorso importante. Abbiamo fatto il punto su questi tre anni in spogliatoio, vado via sperando di aver lasciato qualcosa a tutti perché credo siano stati tre anni positivi. L’unico dispiacere è non aver raggiunto quella coppa. Ma come mi ha detto Gasperini, i percorsi valgono: quello che abbiamo fatto resterà per sempre. Ci sarà tempo per la Fiorentina per vincere un trofeo, come fatto qua a Bergamo. Vado via diverso, prima la pensavo in un modo ora in tantissime cose la penso diversamente grazie al popolo viola“.