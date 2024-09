Very Gud, l’islandese entra e ribalta la Lazio

La Fiorentina conquista la prima vittoria stagionale, ribaltando la Lazio grazie a due rigori trasformati dall’islandese Albert Gudmundsson. Subentrato nel secondo tempo, l’ex giocatore del Genoa ha cambiato le sorti del match, diventando protagonista assoluto con una doppietta che ha sancito il 2-1 finale.

La Lazio, dominante nella prima frazione di gioco e meritatamente in vantaggio con Gila, sembrava avere il controllo della partita, ma nella ripresa l’ingresso di Gudmundsson ha cambiato l’inerzia della gara. La squadra di Palladino ha saputo approfittare dei cali difensivi degli avversari e, con freddezza, ha trasformato le due massime punizioni che le hanno consegnato la vittoria.

Fiorentina-Lazio 2-1

Il primo tempo: Lazio avanti con Gila

L’inizio del match è stato favorevole alla Lazio, che ha imposto il suo gioco con una manovra offensiva sostenuta dal modulo 4-2-3-1, anche senza l’apporto del centravanti Castellanos. L’aggressività dei biancocelesti ha messo in difficoltà una Fiorentina più attendista, schierata da Palladino con un 3-4-2-1 pensato per ripartire in contropiede. Nonostante i tentativi viola di sorprendere la difesa laziale, il portiere Provedel ha risposto brillantemente, in particolare su una conclusione pericolosa di Colpani al 9’ deviata sul palo. La Lazio ha continuato a creare occasioni, e solo le parate decisive di De Gea hanno impedito agli ospiti di incrementare il vantaggio. Tuttavia, al 41′, la squadra di Baroni ha trovato il gol: su una punizione di Tavares, Gila ha anticipato tutti e, di testa, ha insaccato la palla alle spalle di De Gea, portando i suoi in vantaggio all’intervallo.

La rimonta viola firmata Gudmundsson

Il secondo tempo ha visto Palladino giocarsi la carta decisiva: l’ingresso di Albert Gudmundsson, che ha immediatamente dato un impulso diverso alla manovra offensiva della Fiorentina. I viola, più incisivi e propositivi, hanno iniziato a mettere pressione alla difesa della Lazio, finché, al 48′, un fallo in area di Tavares su Kean ha portato al primo rigore. Dagli undici metri, Gudmundsson è stato impeccabile, spiazzando Provedel e firmando l’1-1.

Nonostante la reazione della Lazio, che ha cercato di riprendere in mano la partita, la Fiorentina ha continuato a spingere. All’85′, un altro episodio decisivo: questa volta è Noslin a commettere fallo su Bove in area, regalando alla squadra di casa il secondo rigore. Ancora una volta Gudmundsson si è incaricato della battuta e ha siglato il gol della vittoria.

Con questa vittoria, i viola finalmente si rilanciano in campionato, guadagnando punti importanti e, soprattutto, fiducia per il prosieguo della stagione.