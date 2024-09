Fiorentina: una vittoria di squadra e di mentalità

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Lazio, un successo che non rappresenta solo tre punti in classifica, ma anche un importante passo avanti a livello psicologico per la squadra.

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Daniele Pradè, dall’attaccante Moise Kean e dall’allenatore Raffaele Palladino, così come il contributo di Albert Gudmundsson, hanno dipinto un quadro chiaro: questa vittoria ha avuto un significato profondo per tutti, dai giocatori allo staff tecnico, fino ai tifosi.

Daniele Pradè: “Ci Togliamo di Dosso un Peso”

Subito dopo il triplice fischio, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni ufficiali della società sottolineando l’importanza del successo. “È stata una giornata importante,” ha detto Pradè, “non solo per la vittoria contro una squadra forte come la Lazio, ma perché ci toglie tanta pesantezza che ci portavamo addosso.” Le sue parole riflettono quanto la pressione avesse cominciato a pesare sul gruppo, nonostante la fiducia sempre riposta nel lavoro del mister e della squadra.

Pradè ha evidenziato come, nonostante un primo tempo sottotono, la squadra sia riuscita a ribaltare la partita grazie a episodi favorevoli e al sostegno del pubblico, che si è dimostrato fondamentale: “Il palo avrebbe potuto scoraggiarci e questo non doveva accadere. Dobbiamo anche ringraziare il pubblico: è stato determinante.”

Moise Kean: “Una Vittoria di Gruppo”

Anche Moise Kean, intervistato da DAZN al termine del match, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, mettendo l’accento sullo spirito di squadra. “La vittoria ci mancava e l’abbiamo ottenuta di gruppo. Ne sono veramente orgoglioso; abbiamo tirato fuori il meglio di noi.” Kean ha ribadito quanto fosse importante ritrovare il successo e quanto il contributo collettivo sia stato essenziale per raggiungere questo obiettivo.

Raffaele Palladino: “Ci Siamo Tolti un Peso”

Le parole del tecnico Raffaele Palladino hanno confermato quanto dichiarato da Pradè e Kean: questa vittoria è stata un vero e proprio sollievo per tutto l’ambiente viola. “Ci siamo tolti un peso oggi… un po’ tutti ce lo siamo tolti,” ha dichiarato Palladino in conferenza stampa. La vittoria contro la Lazio è arrivata in modo sofferto, ma proprio per questo motivo è stata ancora più significativa. “Sembrava una partita maledetta, ma mi è piaciuto lo spirito del secondo tempo,” ha aggiunto l’allenatore, evidenziando come la squadra abbia trovato la forza di reagire.

Le Scelte Tattiche e il Ruolo di Gudmundsson

Palladino ha poi commentato le scelte tattiche e la prestazione dei singoli, come quella di Albert Gudmundsson, che è stato tra i protagonisti del match. “Era tempo che Albert non lavorava con continuità con la squadra,” ha detto Palladino, “non mi aspettavo che avesse un impatto così, ma devo dire che è stata anche la squadra che lo ha aiutato ad avere un rendimento così buono.” Il tecnico ha sottolineato come non sia un allenatore che si fossilizza su un sistema di gioco prestabilito, preferendo variare a seconda delle necessità e delle circostanze: “Nel primo tempo siamo stati un po’ timorosi, ma nel secondo tempo siamo entrati molto meglio.”