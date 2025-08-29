BUON COMPLEANNO CARA FIORENTINA!



Buon

compleanno

Fiorentina

per

i

tuoi

primi

99

anni

di

storia



Quanti

momenti

passati

insieme

a

te,

quante

lacrime

e

quante

gioie

versate

sul

campo

e

sugli

spalti.

Proprio

in

quel

lontano

29

agosto

1926

nasce

l’Associazione

Calcio

Firenze,

frutto

della

fusione

tra

Palestra

Ginnastica

Fiorentina

Libertas

e

Club

Sportivo

Firenze,

voluta

dal

marchese

Luigi

Ridolfi.



Dopo

i

primi

anni

di

fondazione

ma

comunque

con

3

Coppe

Italia

e

sopratutto

una

Coppa

delle

Coppe

conquistate,

ecco

che

arrivano

anche

i

due

scudetti.

Come

dimenticarsi

del

primo

tricolore

del

1956?

Con

quella

mitica

squadra

guidata

da

Bernardini

che

ancora

oggi

è

tramandato

a

memoria

da

nonno

a

nipote….

con

in

porta

Sarti,

il

cuore

e

la

testa

di

Chiappella,

il

grande

Julinho,

la

classe

cristallina

di

Montuori

ed

il

bomber

Virgili

autore

di

21

reti

in

quel

campionato.

I

viola

vinsero

lo

scudetto

con

12

punti

di

vantaggio

sulla

seconda

classificata

(il

Milan):

un’enormità

per

l’epoca

quando

la

vittoria

valeva

solo

2

punti.

Perse

una

sola

partita

in

tutto

il

campionato

(contro

il

Genoa)

e

concesse

solo

20

gol

in

34

partite:

la

miglior

difesa

della

stagione.

C’è

spazio

anche

per

l’epica

prima

finale

di

una

squadra

italiana

in

Coppa

dei

Campioni,

contro

il

Real

di

Gento

e

Di

Stefano:

per

i

viola

un

lungo

percorso

per

giungere

al

Bernabeu,

per

i

‘blancos’

solo

la

finale

da

detentori

del

titolo…e

ci

è

mancato

davvero

poco

che

i

viola

facessero

l’impresa.



Dodici

anni

dopo

ecco

che

arriva

il

secondo

scudetto,

del

tutto

inaspettato.

La

“Fiorentina

Ye-Ye”

(dallo

stile

musicale

francese

in

voga

negli

anni

’60,

poi

sinonimo

di

moda

giovanile

tout

court),

ribattezzata

così

a

causa

del

grande

numero

di

ragazzi

giovanissimi

in

rosa,

riuscì

nell’impresa

di

battere

anche

l’enorme

Inter

di

Herrera

e

il

Cagliari

del

“rombo

di

tuono”:

Gigi

Riva.

Addirittura

la

difesa

di

mister

Pesaola

riuscì

a

migliorare,

rispetto

al

56’,

i

gol

incassati

nell’arco

della

stagione

subendone

solamente

17.



Dopo

le

tre

Coppe

Italia

conquiste

nel

’75,

nel

96’

e

nel

2001

ed

una

Supercoppa

Italiana

nel

1996,

ci

furono

alcuni

momenti

bui

culminati

con

due

retrocessioni

in

Serie

B

e

il

fallimento

del

2002.

La

Fiorentina

è

caduta,

sì

ma

non

ha

mai

smesso

di

rialzarsi.

Ha

conosciuto

il

silenzio

di

chi

non

ci

credeva

più.

Ma

sempre

ha

risposto

con

orgoglio,

passione

e

cuore.

Perché

Firenze

non

dimentica,

non

si

arrende

e

non

smette

mai

di

sognare.

Dalle

ceneri

è

rinata

con

lo

stesso

spirito

che

l’ha

sempre

animata:

quello

di

una

città

che

non

conosce

resa.

Arrivano

gli

anni

di

Luca

Toni

(primo

italiano

a

vincere

la

Scarpa

d’oro

con

i

31

goal

in

viola

nel

2005-2006),

le

giocate

di

Mutu,

le

parate

di

Frey

e

il

mitico

4-2

alla

Juve

di

un

Pepito

Rossi

scatenato.

Suona

anche

il

violino

del

Gila,

cantano

i

tenori

del

centrocampo

di

Aquilani,

Borja

e

Pizarro.

Davide

veste

la

fascia

di

Capitano

per

Sempre

con

il

suo

numero

13

sulle

spalle.



Nel

2019

Rocco

Commisso

avvia

un

ambizioso

progetto

di

rilancio:

squadra

competitiva,

rinnovamento

infrastrutturale

e

presenza

costante

nelle

competizioni

europee.

Per

la

prima

volta

in

una

storia

che

si

avvia

al

centenario

la

Fiorentina

ha

una

casa

propria,

dove

crescere

i

propri

talenti,

maschili

e

femminili,

dove

far

giocare

le

proprie

squadre.

Il

patron

ha

finanziato

e

realizzato

il

Viola

Park,

il

centro

sportivo

più

moderno

d’Europa;

con

12

campi

da

gioco,

foresteria,

uffici,

una

chiesa

e

due

stadi.

Inaugurato

nell’autunno

2023,

in

un’unica

struttura

e

di

si

unisce

ancora

di

più

l’essenza

di

Firenze

con

quello

che

è

il

tifo

Fiorentino.

Un

tifoso

d’onore

in

più,

nel

frattempo,

ci

guarda

da

lassù:

vero

caro

Joe?



L’amore

e

la

passione

per

questi

colori

non

finiranno

mai

e

si

entrerà

nel

primo

secolo

di

storia.

Abbiamo

conosciuto

la

gloria,

ma

anche

la

fatica

della

risalita.

Ogni

volta

la

Fiorentina

ha

saputo

tornare

in

piedi

con

la

forza

della

sua

gente,

con

la

forza

della

sua

città.

Perché

il

giglio

non

appassisce:

resiste,

lotta,

e

torna

sempre

a

fiorire.



Il

cuore

pulsa

prepotentemente

a

un

passo

dal

suo

centenario,

un

traguardo

che

custodisce

sogni,

ricordi

e

infinite

emozioni.

A

99

anni

dalla

sua

nascita,

la

nostra

storia

è

solo

l’inizio

di

un

viaggio

che

continua

a

vivere

nelle

anime

di

chi

ama

i

colori

viola



A

tutti

i

nostri

tifosi,

giocatori,

staff

e

a

chi

ama

la

Fiorentina:

grazie

per

aver

reso

possibile

questa

straordinaria

avventura.

Che

questo

novantanovesimo

compleanno

sia

un

momento

di

orgoglio

e

ispirazione

per

guardare

insieme

a

un

futuro

ancora

più

luminoso.