“Entusiasmo ed equilibrio”

Dopo

34

anni

il

Pisa

Sporting

Club

torna

a

giocare

in

serie

A

davanti

ai

propri

tifosi.

Riflettori

accesi

domani

(ore

20.45)

alla

Cetilar

Arena

per

la

sfida

con

la

Roma;

un

match

che

il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

ha

così

introdotto

nella

tradizionale

conferenza

stampa

della

vigilia:

“Veniamo

da

una

settimana

molto

positiva,

i

ragazzi

sono

andati

forte

come

sempre

con

grande

voglia

e

motivazione

e

questo

dovrà

essere

il

nostro

modo

di

approcciare

ogni

partita.

Per

la

partita

abbiamo

recuperato

Lusuardi

e

sicuramente

avremo

a

disposizione

Stengs;

non

disponibili

Vural,

Esteves

e

Lind

che

non

ha

ancora

ripreso

la

condizione

dopo

il

virus

che

l’ha

colpito.

Affrontiamo

una

squadra

forte

guidata

da

Gasperini

che

per

me

è

un

maestro

e

già

si

vedono

le

caratteristiche

proprie

del

suo

modo

di

intendere

il

calcio,

le

stesse

per

cui

è

sempre

difficile

giocarci

contro.

Avremo

dalla

nostra

l’entusiasmo

e

la

spinta

dei

tifosi

che

dovrà

essere

benzina

ma

che

non

ci

dovrà

far

perdere

l’equilibrio

e

l’attenzione

alla

gara

nel

suo

complesso“.

