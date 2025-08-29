“Entusiasmo ed equilibrio”

Dopo
34
anni
il
Pisa
Sporting
Club
torna
a
giocare
in
serie
A
davanti
ai
propri
tifosi.
Riflettori
accesi
domani
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena
per
la
sfida
con
la
Roma;
un
match
che
il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
ha
così
introdotto
nella
tradizionale
conferenza
stampa
della
vigilia:
“Veniamo
da
una
settimana
molto
positiva,
i
ragazzi
sono
andati
forte
come
sempre
con
grande
voglia
e
motivazione
e
questo
dovrà
essere
il
nostro
modo
di
approcciare
ogni
partita.
Per
la
partita
abbiamo
recuperato
Lusuardi
e
sicuramente
avremo
a
disposizione
Stengs;
non
disponibili
Vural,
Esteves
e
Lind
che
non
ha
ancora
ripreso
la
condizione
dopo
il
virus
che
l’ha
colpito.
Affrontiamo
una
squadra
forte
guidata
da
Gasperini
che
per
me
è
un
maestro
e
già
si
vedono
le
caratteristiche
proprie
del
suo
modo
di
intendere
il
calcio,
le
stesse
per
cui
è
sempre
difficile
giocarci
contro.
Avremo
dalla
nostra
l’entusiasmo
e
la
spinta
dei
tifosi
che
dovrà
essere
benzina
ma
che
non
ci
dovrà
far
perdere
l’equilibrio
e
l’attenzione
alla
gara
nel
suo
complesso“.
