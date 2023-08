In vista del sorteggio degli spareggi per i play – off della Conference League che si svolgerà alle 14.00, questa mattina sono stati estratti possibili accoppiamenti divisi in raggruppamenti: i viola da testa di serie sono stati inseriti nel gruppo 4.

Chi sono le possibili avversarie?

Le possibili avversarie saranno quindi: Osasuna e le vincenti delle seguenti sfide: Rapid Vienna vs Debreceni, FCSB vs Nordsjaelland, Rosenborg vs Heart of Midlothian, Celje vs Neman Grodno.