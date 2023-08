Arezzo, tre reti contro lo Sporting Trestina

Seconda amichevole casalinga per la prima squadra contro lo Sporting Trestina (serie D) allo stadio comunale ‘Città di Arezzo’.

Nel pomeriggio, allo Stadio Comunale ‘Città di Arezzo’, si è svolta la seconda amichevole casalinga della prima squadra contro lo Sporting Trestina, formazione di Serie D. L’incontro è stato caratterizzato da emozioni e gol, con il Cavallino che ha conquistato la vittoria con un punteggio di 3-1.

Il primo gol dell’Arezzo è stato realizzato da Foglia, che ha sfruttato un cross preciso di Pattarello, dopo che Montanari aveva respinto il tiro di Gucci. Pochi minuti dopo, Risaliti ha siglato il raddoppio grazie a una punizione dalla distanza. Il Cavallino ha continuato a spingere, cercando di approfittare delle opportunità create. Il Trestina ha dimostrato di essere un avversario tenace e ha trovato una sua rete con Sensi, che ha ridotto le distanze sfruttando un suggerimento dalla bandierina.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno apportato cambi alla formazione. L’Arezzo ha continuato a sferrare attacchi, ma Migliorati è rimasto solido nel respingere i tiri avversari. Alla fine il match si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dell’Arezzo. Intanto l’obiettivo per entrambe le squadre è quello di continuare a lavorare sodo per affinare la propria forma e tattica in vista delle sfide ufficiali che si avvicinano.

L’Arezzo tornerà in campo il prossimo sabato, 12 agosto, per un’altra amichevole, questa volta contro il Seravezza.

Arezzo – Sporting Trestina 3-1

Il tabellino dal sito ufficiale amaranto.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 2 Montini, 4 Risaliti, 6 Polvani, 20 Zona; 8 Settembrini, 18 Damiani, 24 Foglia; 10 Pattarello, 28 Gucci, 11 Gaddini.

A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, Landucci, 3 Di Pasquale, 5 Bianchi, 7 Guccione, 14 Renzi, 17 Lazzarini, 19 Iori, 23 Poggesi, 29 Scichilone, 30 Stopponi, Fiaschi, Graziano.

Allenatore: Paolo Indiani.

SPORTING TRESTINA (): 1 Montanari; 2 Montani, 3 Dottori, 4 Soldani, 5 Contucci, 6 Sensi, 7 Belli, 8 Gramaccia, 9 Tascini, 10 Di Nolfo, 11 Marietti.

A disposizione: 12 Migliorati, 13 Mottola, 14 Tosti, 15 Coppini ,16 Morlandi, 17 Granturchelli, 18 Bucci, 19 Lungo, 20 Farneti, 21 Menghi, 22 Erione, 23 Giuliani, 24 Marioli.

Allenatore: Davide Ciampelli.

RETI: pt 2′ Foglia, 5′ Risaliti, 42′ Sensi; st 40′ Di Pasquale.

Spettatori: 700 circa.