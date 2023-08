Alessandro Prontera di Bologna l’arbitro di Empoli-Cittadella

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per i Trentaduesimi della Coppa Italia 2023/24.

Alessandro Prontera di Bologna sarà l’arbitro di Empoli-Cittadella, gara in programma sabato 12 agosto alle ore 17.45 al “Carlo Castellani – Computer Gross Arena”. Paolo Laudato di Taranto e Marco Belsanti di Bari gli assistenti; Francesco D’Eusanio di Faenza il Iv uomo; Eugenio Abbattista di Molfetta il Var e Salvatore Longo di Paola l’Avar.

I precedenti dell’arbitro Prontera con l’Empoli

Prontera ha diretto 24 gare in Serie A e 9 in Coppa Italia. Tre i precedenti con gli azzurri, la vittoria in Coppa Italia con la Reggina per 2-1 dell’agosto del 2019, il successo, sempre per 2-1, in casa del Pescara dell’ottobre del 2020 e il pari per 1-1 in casa della Fiorentina dello scorso febbraio; cinque, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, i precedenti con il Cittadella.