Arezzo-Cesena, passano i bianconeri (0-2)

L’Arezzo ha affrontato ieri sera il Cesena nella partita valida per la settima giornata del girone di andata della stagione 2023/24. Avversari di turno i bianconeri del Cesena, guidati in panchina da mister Domenico Toscano. Subito prima della gara, davanti alla Curva Sud “Lauro Minghelli”, il Presidente Guglielmo Manzo e l’AD Sabatino Selvaggio, insieme a Stefano Farsetti in rappresentanza del Comitato per il Centenario, hanno premiato Giorgio Olivieri Catolfi, il tifoso amaranto autore del bozzetto dal quale è stata realizzata la seconda maglia ufficiale della stagione.

La partita è iniziata a ritmi altissimi da entrambe le parti, anche se le occasioni vere e proprie hanno latitato, soprattutto nel primo tempo. Un gran tiro di Settembrini alto di poco e due interventi decisivi di Trombini, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Nella ripresa grandi proteste in campo degli amaranto, per un fallo di mano in area di rigore cesenate non rilevato dalla terna. La rete del vantaggio ospite messa a segno da Bumbu al 61′ minuto ha cambiato l’inerzia della partita. 10 minuti dopo Settembrini ha ricevuto il secondo cartellino giallo della gara ed ha dovuto lasciare il campo. Gli ospiti hanno approfittato della superiorità numerica per chiudere la partita all’81’ con Ciolfi, perfetto stacco di testa e palla nell’angolo per lo 0-2. Nonostante i 90 minuti di tifo incessante della Curva Sud “Lauro Minghelli”; gli amaranto sono usciti sconfitti dalla sfida.

AREZZO-CESENA 0-2

AREZZO

Trombini, Renzi (80′ Poggesi), Risaliti, Chiosa, Coccia, Settembrini, Mawuli (80′ Foglia), Bianchi (64′ Damiani), Pattarello (80′ Guccione), Gucci, Iori (64′ Gaddini)

A disposizione: Ermini, Borra, Montini, Kozak, Lazzarini, Zona, Castiglia, Crisafi

Allenatore: sig. Paolo Indiani

CESENA

Pisseri, Ciolfi, Prestia, Silvestri, Pierozzi (64′ David), Varone (84′ Francesconi), De Rose, Adamo, Berti (46′ Bumbu), Shpendi (55′ Kargbo), Corazza (84′ Chiarello)

A disposizione: Veliaj, Siano, Pitti, Hraiech, Piacentini, Giovannini, Pieraccini

Allenatore: sig. Domenico Toscano

ARBITRO: sig. Eugenio Scarpa (Collegno)

MARCATORI: 61′ Bumbu (C), 81′ Ciolfi (C)

Fonte ssarezzo.it