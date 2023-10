“Orange Day, tutti al Valiani”: ecco l’evento per i tifosi

Una giornata per abbracciare idealmente i tifosi arancioni, ma non solo. Quella di mercoledì 11 ottobre al Caffè Valiani di Sant’Agostino sarà un’occasione importante per tutti gli affezionati della Pistoiese.

Dalle 18 alle 21 è infatti in programma “Orange Day, tutti al Valiani“, un evento aperto a tutta la città, durante il quale gli abbonati per la stagione sportiva 2023/24 potranno ritirare la loro maglia preparata ad hoc, la carta sconto di Mister Wizard e di Caffè Valiani, con quest’ultima che sarà utilizzabile la sera stessa. Inoltre, chi ha sottoscritto l’abbonamento entro il 3 settembre troverà ad aspettarlo al Caffè Valiani anche la propria tessera.

La consumazione avrà un costo di 7 euro. Si ricorda che la card del caffè Valiani sarà utilizzabile la sera stessa. Durante l’iniziativa di mercoledì vi sarà inoltre la possibilità per i tifosi sprovvisti di abbonamento di acquistare il biglietto in Curva Nord per assistere alla gara di domenica contro il Mezzolara, che si disputerà allo stadio “Marcello Melani”, a soli 5 euro (lo sconto sarà valido esclusivamente per il giorno 11 ottobre).