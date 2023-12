Arezzo-Lucchese 1-1: un derby tra lotta e rimonta

La 14ª giornata di Serie C regala emozioni forti nel derby toscano tra Arezzo e Lucchese, terminato con un pareggio 1-1.

La partita, caratterizzata da errori in palleggio e condizioni climatiche difficili a causa del vento, ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Nel primo tempo, Gucci e Russo hanno avuto occasioni importanti, ma il risultato è rimasto invariato. Nella ripresa, la Lucchese ha preso il comando con la rete di Rizzo Pinna, ma la partita ha preso una svolta decisiva con l’espulsione di Benassai. Nel finale, Arezzo, in superiorità numerica, ha trovato il gol del pareggio con Pattarello su calcio d’angolo.

Il pareggio nel derby toscano tra Arezzo e Lucchese è il risultato di una partita intensa e combattuta. Gli amaranto reclamano un rigore nel primo tempo, colpiscono un palo con Gucci e vanno sotto per la rete di Rizzo Pinna. Tuttavia, la Lucchese si ritrova in dieci a causa dell’espulsione di Benassai, e Arezzo approfitta della superiorità numerica per pareggiare con un gol di Pattarello all’ultimo minuto. Un punto che accontenta entrambe le squadre, ma che lascia sicuramente un sapore diverso a seconda dei punti di vista.

