Espulsioni e non solo, tra Sestri Levante e Arezzo manca solo il gol

Nel campo neutro di Vercelli, a porte chiuse, l’Arezzo ha affrontato il Sestri Levante in una partita che ha visto entrambe le squadre lottare ma non riuscire a segnare. Nonostante le numerose occasioni create dagli amaranto, la gara si è conclusa con un pareggio per 0-0, lasciando l’Arezzo con un punto che chiude il girone di andata.

Gli uomini di Indiani hanno dominato gran parte del match, costruendo diverse opportunità da gol, ma hanno trovato una resistenza solida da parte del portiere avversario Trombini. Il Sestri Levante, d’altra parte, ha mostrato difficoltà nel proporre gioco, ma è riuscito a mantenere inviolata la propria porta.

La partita ha visto il susseguirsi di emozioni, e l’Arezzo avrebbe meritato di portare a casa qualcosa di più, considerando il controllo della gara. Tuttavia, nonostante la mancanza di gol, il punto ottenuto in trasferta non è da sottovalutare, specialmente tenendo conto della situazione di dieci contro dieci negli ultimi trenta minuti a causa delle espulsioni di Forte e Mawuli.

Il primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni per l’Arezzo, con tentativi da parte di Guccione, Pattarello e altri. Tuttavia, nonostante il dominio, la rete non è arrivata, e il primo tempo si è concluso senza sbloccare il risultato.

Nella ripresa, la partita è stata influenzata dalle espulsioni di Forte e Mawuli, che hanno ridotto a dieci uomini entrambe le squadre. Nonostante ciò, l’Arezzo ha continuato a premere per il gol, ma la difesa del Sestri Levante ha retto.

L’Arezzo, nonostante il risultato non appagante, ha dimostrato di essere una squadra autoritaria ed efficace per almeno un’ora di gioco. Ora, la squadra si preparerà per le prossime sfide, cercando di capitalizzare sulle buone prestazioni e portare a casa risultati più positivi.

Gli highlights