Mlakar, il primo gol vale tre punti per il Pisa. Battuto l’Ascoli all’Arena

In una partita contraddistinta tanto da un agonismo palpabile quanto dalla scarsità di occasioni da gol, il Pisa di Aquilani ha conquistato una vittoria di misura contro un coriaceo Ascoli.

Il match è stato deciso dal primo gol stagionale di Mlakar: il momento chiave dell’incontro è arrivato al 45′, quando Valoti ha fornito un assist a Mlakar, il quale ha calciato con precisione nell’angolo basso opposto, siglando il suo primo gol con la maglia nerazzurra.

Nella prima frazione di gioco, l’Ascoli ha dimostrato un leggero ascendente, con il Pisa che ha faticato a uscire dalla propria metà campo. Tuttavia, al 15′, Pedro Mendes ha impegnato Nicolas su calcio di punizione, ma la deviazione del portiere è stata decisiva per evitare il vantaggio ospite.

Il secondo tempo ha visto il Pisa crescere, con diverse opportunità create. Tuttavia, la partita è rimasta equilibrata, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Nel finale, Aquilani ha effettuato un triplo cambio per consolidare la difesa, con Hermannsson che si è unito al tandem difensivo.

Nonostante l’infortunio di Valoti, sostituito da Piccinini al 68′, il Pisa ha difeso il vantaggio, aggiudicandosi la vittoria con determinazione. Il ritorno in campo di Torregrossa e Touré, dopo i loro infortuni, ha arricchito la panchina del Pisa, dimostrando la forza della squadra sotto la guida di Aquilani.

Gli highlights di Pisa-Ascoli 1-0

Con questo successo, il Pisa chiude il 2023 con tre punti preziosi, confermando la sua competitività nel campionato. Mlakar, autore del gol decisivo, si conferma come un elemento chiave per il Pisa, contribuendo in modo significativo alla vittoria in questa sfida contro l’Ascoli.