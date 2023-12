Lucca, la sala stampa Diego Checchi del Porta Elisa è realtà

Prima dell’inizio della partita tra Lucchese e Ancona è stata inaugurata la sala stampa rossonera dedicata a Diego Checchi, giornalista, tifoso e amico della Lucchese, scomparso qualche mese fa.



Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti l’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso, il vice-sindaco Giovanni Minniti, l’assessore Moreno Bruni e anche la mamma di Diego, Francesca “Per la Lucchese è stato un piacere portare avanti questa iniziativa e siamo felici che, grazie anche all’amministrazione comunale, l’iter si sia svolto molto velocemente – ha spiegato l’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso. – Da oggi in poi, ogni volta che ci sarà una conferenza stampa, la faremo in un luogo dedicato una persona speciale. In questo modo sarà come averlo sempre con noi”.

“L’amministrazione comunale ha sposato subito in pieno l’iniziativa della Lucchese perché conosciamo l’importanza che la figura di Diego ha avuto e ha tutt’ora per la storia della Lucchese e per i suoi tifosi e appassionati – ha commentato il vice-sindaco Giovanni Minniti. –Ringrazio la mamma, Francesca, per essere presente oggi e speriamo che questo gesto sia il giusto modo per ricordare la memoria di Diego”.<

“Mi sono occupato personalmente di portare avanti l’iter per l’intitolazione della sala stampa a Diego – ha spiegato l’assessore Moreno Bruni. – Io seguo la Lucchese da quando avevo 9 anni e la passione che metteva Diego nel suo lavoro è la stessa che ha un tifoso ed è questo è il motivo per cui è sempre stato ben voluto da tutti. Diego, oggi più che mai, farà parte della storia della Lucchese”.