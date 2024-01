Il calciatore amaranto Cristiano Sebastiani durante l’allenamento di ieri ha riportato la frattura scomposta delle ossa nasali.

Dopo la valutazione specialistica di oggi è stato programmato per lunedì 22 gennaio l’intervento chirurgico per la riduzione incruenta della frattura. Al calciatore, dopo cinque giorni di apparecchio gessato, verrà applicato un tutore per la ripresa dell’attività sportiva.