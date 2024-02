Prevendita Spal – Arezzo, la scelta dell’Osservatorio

La Società Sportiva Arezzo, in merito alla prevendita dei biglietti per la gara Spal-Arezzo in programma allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara venerdì alle ore 20:45, comunica che la vendita ai tifosi ospiti in seguito alla determinazione nr. 08/2024 del 14 febbraio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non è ancora iniziata. Come si legge nella determinazione “per la gara SPAL-Arezzo l’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino all’assunzioni di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare la società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi.”

“Sarà data pronta comunicazione dell’avvio della prevendita e delle modalità di acquisto dei tagliandi” scrive la società amaranto