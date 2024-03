Prevendita Arezzo-Fermana, i biglietti per domenica 24

E’ attiva la prevendita per Arezzo-Fermana, gara valevole per la trentatreesima giornata di campionato in programma allo stadio ‘Città di Arezzo’ domenica 24 marzo con inizio alle 14:00.

Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.

Arezzo Store, Via Madonna del Prato 112

– da martedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Hotel GEMA loc. Rigutino est

– tutti giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:30

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal martedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

– chiuso il mercoledì

Vieri Dischi, Corso Italia 89

– dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani

– tutti i giorni orario continuato dalle 9:00 alle 19:00

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 50,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 40,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 38,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 30,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE: 24,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 20,00 euro]

· CURVA SUD: 13,00 euro [6-14 anni 7 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 10,00 euro]

· CURVA NORD [ospiti]: 13,00 euro *

Ingresso gratuito sotto i 6 anni senza diritto di posto.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti chiude tassativamente alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci e sarà attiva 2 ore e mezzo prima dell’inizio della partita.