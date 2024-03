Coppa Italia di Serie C: Padova-Catania, gara di andata

Oggi prima gara del doppio confronto finale della Coppa Italia di Serie C, giunta alla sua 51a edizione, allo stadio “Euganeo”, dove si scontreranno Padova e Catania.

I precedenti in terra veneta fra le due squadre sono nove: 5 vittorie del Padova, 2 pareggi e, infine, 2 successi del Catania. L’ultimo confronto in Veneto risale a quasi quarant’anni fa, era il 14 ottobre 1984, e terminò 2-1 per i padroni di casa. Nell’undici titolare padovano di quel giorno figurava, tra gli altri, Marco Baroni, oggi tecnico dell’Hellas Verona in serie A.

Per il Padova – che ha eliminato la Lucchese in semifinale – si tratta della trentunesima partecipazione alla Coppa Italia di Serie C e in due occasioni nella sua gloriosa storia ha alzato al cielo il trofeo: primo successo nella stagione sportiva 1979/80 in finale contro la Salernitana (andata 1-3 in Campania e ritorno 4-0 in terra veneta) e secondo trionfo nel 2021/22 grazie alla vittoria nell’ultima sfida contro il Sudtirol (0-0 all’andata all’ Euganeo e ritorno con vittoria biancoscudata al Druso, 1-0 con marcatore Jelenic).

Il Catania, invece, ha collezionato 24 apparizioni in Coppa Italia di Serie C, ma mai era arrivato così vicino alla vittoria. Il miglior piazzamento è stato quello dell’edizione 2019/20, quando venne eliminato dalla Ternana in semifinale.

Alle ore 20 parola al campo, che dirà come Padova e Catania arriveranno alla Finale di ritorno del 2 aprile al “Massimino”, teatro dell’ultimo atto della Coppia Italia di Serie C 2023/2024.