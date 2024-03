Arezzo tra sfide e ambizioni, così il DG Giovannini alla vigilia

Le parole del Direttore generale Paolo Giovannini alla vigilia di Arezzo – Vis Pesaro

In un’intervista rilasciata al canale YouTube della società, il direttore generale Paolo Giovannini fa il punto della situazione in vista della partita contro la VIS Pesaro.

Analizzando le ultime otto partite rimanenti del campionato, Giovannini sottolinea l’importanza del calendario, evidenziando che l’Arezzo dovrà disputare cinque partite in casa e tre in trasferta. Questa distribuzione potrebbe rappresentare un vantaggio, in quanto le gare casalinghe sono cruciali per la squadra. Il DG menziona anche l’aspetto delle trasferte, sottolineando l’importanza di ciascuna sfida, in particolare contro Pineto, Lucchese e Perugia.

Giovannini riflette sul percorso della squadra, composta in gran parte da giovani e debuttanti in categoria. Nonostante le sfide, la gestione delle forze e le rotazioni effettuate dal mister consentono di arrivare alle ultime otto giornate con una squadra motivata e senza giocatori “con la pancia piena”. Il DG esprime fiducia nei giovani talenti della squadra, sottolineando che il percorso intrapreso è stato tracciato con il presidente due anni fa.

Giovannini affronta anche il turnover nella partita contro il Gubbio, evidenziando che la rotazione dei giocatori ha mantenuto alta la motivazione, evitando che alcuni si sentissero appagati o esausti. Il DG conclude con un commento sulla prossima avversaria, VIS Pesaro, osservando che è una squadra continua e pericolosa, ma la partita è alla portata dell’Arezzo in base a quanto visto durante la settimana di allenamento. Infine, Giovannini esprime la speranza di ottenere buoni risultati nelle ultime otto partite e di continuare il percorso di crescita del club.