Gubbio amara per l’Arezzo, finisce 2-0 per gli umbri

Nella fredda cornice dello stadio umbro, l’Arezzo si arrende al Gubbio con un 2-0 che riflette una partita che si è decisa soprattutto nella prima metà di gara.

Il Gubbio ha dimostrato grande determinazione e ha capitalizzato un primo tempo in cui l’Arezzo ha faticato a tenere il passo. Gli eugubini hanno dato il via alla partita con un avvio aggressivo, mettendo subito in difficoltà la difesa amaranto. Bernardotto, protagonista della serata, si è fatto subito notare con un tentativo pericoloso, respinto però dal portiere Trombini con una parata acrobatica. Successivamente, su un angolo, il Gubbio ha sfiorato il vantaggio proprio con Bernardotto, ma la sua conclusione di testa ha colpito la traversa, con l’attaccante in posizione di fuorigioco.

L’Arezzo ha cercato di rispondere, ma Bianchi ha mancato la conclusione dopo un’azione in cui aveva rubato palla a centrocampo. Tuttavia, la vera svolta è arrivata al 31′, quando un errore difensivo ha procurato un rigore al Gubbio. Di Massimo ha calciato ma ha fallito il bersaglio, mandando la palla fuori. Il Gubbio, però, non ha abbassato l’intensità e, al 42′, ha trovato il gol con Di Massimo che si è riscattato dalla sua sbavatura sul rigore. Spina ha rubato palla a Settembrini, servendo il compagno che, in posizione discutibile, ha depositato la palla in rete, portando il Gubbio in vantaggio.

Il secondo tempo ha visto l’Arezzo cercare di reagire. Gucci, Gaddini e Guccione hanno sfiorato il gol, ma la difesa del Gubbio ha retto bene agli assalti. Anzi la squadra umbra chiude la partita con una marcatura in contropiede al 94′, sancendo la vittoria per 2-0 e aggiungendo un capitolo positivo alla propria stagione.