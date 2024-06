SS Arezzo e Itis Galileo Galilei: una sinergia per il futuro

Nella mattina di lunedì 10 giugno all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” verranno aperte le porte dello Stadio Comunale “Città di Arezzo” per permettere ai propri studenti di vivere l’ultimo giorno di scuola all’insegna dello sport, attraverso un’assemblea d’istituto. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Società Sportiva Arezzo, che da subito ha accolto la richiesta dell’Itis, e con entusiasmo ha cercato di supportare la scuola negli iter burocratici del caso.

“Far avvicinare i giovani all’Arezzo è fondamentale per la società”, ha dichiarato il dirigente amaranto Fabrizio Bertusi. “Programmare per il futuro è anche questo. Ma soprattutto penso sia importante per la Comunità iniziare a considerare lo stadio come elemento inclusivo e non un luogo da combattimento; uno spazio dove la gente va per stare tutti insieme. Dopo l’accordo con la Castiglionese, continuiamo a lavorare nel territorio e a diffondere la vicinanza dell’Arezzo. Colgo l’occasione per ringraziare le istituzioni che si sono messe a disposizione per far si che questo evento si potesse realizzare”.

Dello stesso avviso anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof. Luca Decembri: “Per noi sarà la chiusura di un cerchio perché terminerà l’anno scolastico, ma anche un nuovo inizio grazie a questa sinergia che si è creata con l’Arezzo calcio. Ringraziamo anche l’interessamento del Comune di Arezzo che ci ha fatto un po’ da collante in tutto questo. Sarà una giornata in cui vedremo gli studenti accedere in una struttura importante per la città come il Comunale, per un momento che vuole essere sport e festa. Ci sarà anche l’occasione di premiare gli studenti che si sono distinti in questo anno scolastico. Insomma, una bella occasione per stare tutti insieme, condividendo le passioni”.

Per l’occasione anche il Museo Amaranto aprirà la propria sede per permettere agli studenti di conoscere e vivere la storia amaranto.