Play-off Serie C, oggi la finalissima che porta in B

I Playoff di Serie C NOW si avviano alla conclusione: è il momento dell’ultimo atto tra Carrarese e LR Vicenza.

Nella finale di ritorno, con fischio d’inizio oggi alle 17:30, si partirà dallo zero a zero maturato al “Menti”, con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di ulteriore parità.

Sarà tutto esaurito allo “Stadio dei Marmi” di Carrara, dove le due squadre si giocheranno l’ultimo slot per l’accesso alla Serie B. A dirigere l’incontro il signor Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli (Grosseto), Mattia Regattieri (Finale Emilia) e dal quarto ufficiale Mattia Ubaldi (Roma 1). Al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia e AVAR Daniele Paterna di Teramo.

Gara in diretta su Now, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Rai 2. Lo spettacolo della finale Playoff continuerà anche per le comunità di italiani all’estero con la diretta su Fifa+ e la novità della ritrasmissione su Rai Italia.

Verrà premiato, inoltre, l’attaccante del Padova Michael Liguori, vincitore della sesta edizione del “Premio Facco”. Il calciatore ha ottenuto il riconoscimento nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Rai Sport in ricordo di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista, per aver segnato il gol più bello della stagione nella partita Novara-Padova con una pregevole rovesciata.