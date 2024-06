Serie C, dove vedere in TV e in streaming la finale Carrarese-Vicenza

Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti dei Playoff di Serie C NOW: lo “Stadio dei Marmi” sarà il teatro della decisiva sfida tra Carrarese e Vicenza che decreterà il quarto club promosso in Serie B. Le due squadre partiranno dallo zero a zero maturato al “Menti” e in caso di ulteriore parità ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali rigori.

SERIE C NOW, DOVE VEDERE LA FINALE DI RITORNO DEI PLAYOFF

Fischio d’inizio in programma domenica 9 giugno alle ore 17:30, diretta su Now, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Rai 2.

Lo spettacolo dei Playoff continuerà anche per le comunità di italiani all’estero con la diretta su Fifa+ e la novità della ritrasmissione su Rai Italia.

A dar voce alle gare saranno Antonio Nucera e Luca Mastrorilli per Sky e NOW, mentre Giuseppe Galati, Massimo Proietto e Roberto Rambaudi per Rai.