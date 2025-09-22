Le congratulazioni amaranto ad Alessandra e Claudio

La Società Sportiva Arezzo esprime con gioia la propria vicinanza alla responsabile marketing Alessandra Severi, che nella giornata di ieri ha celebrato il suo matrimonio con Claudio Pacini.

Il Presidente, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i collaboratori amaranto rivolgono ad Alessandra e Claudio i più sentiti auguri, con l’auspicio che questo nuovo capitolo della loro vita sia accompagnato da serenità, amore e complicità.

Un pensiero speciale va ad Alessandra, esempio quotidiano di forza, passione e determinazione, qualità che mette al servizio della nostra società con dedizione e professionalità.

Con affetto, da tutta la famiglia amaranto.

Forza Arezzo!