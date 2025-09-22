Napoli-Pisa 3-2

NAPOLI.
Meret,
Buongiorno
(81′
Juan
Jesus),
Gilmour
(58′
Lobotka),
McTominay,
De
Bruyne,
Højlund
(78′
Lucca),
Elmas
(58′
Anguissa),
Politano,
Di
Lorenzo,
Beukema,
Spinazzola.
A
disposizione.
Ferrante,
Milinkovic-Savic,
Gutierrez,
Neres,
Rrahmani,
Olivera,
Vergara,
Marianucci,
Ambrosino,
Lang.
Allenatore
Conte
PISA.
Semper,
Caracciolo,
Canestrelli,
Marin
(80′
Lorran),
Leris
(61′
Cuadrado),
Akinsanmiro,
Nzola
(74′
Tramoni),
Aebischer,
Moreo
(61′
Meister),
Lusuardi,
Bonfanti
(74′
Angori).
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Højholt,
Esteves,
Vural,
Calabresi,
Piccinini,
Albiol.
Allenatore
Gilardino
Arbitro.
Valerio
Crezzini
di
Siena.
Assistenti.
Costanzo-Mastrodonato.
4°
Ufficiale.
Manganiello.
Var.
Mazzoleni.
Avar.
Antonio
Giua.
Reti.
39′
Gilmour,
60′
Nzola
(rigore),
73′
Spinazzola,
82′
Lucca,
90′
Lorran
Note.
Ammoniti
Caracciolo,
Spinazzola,
Lusuardi.
Recupero
4′
pt;
6′
st