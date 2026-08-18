Comunicazione biglietteria – Settore Ospiti Avellino–Arezzo

Attiva la vendita per i biglietti del settore ospiti per la prima giornata di Campionato Serie BKT Avellino-Arezzo, in programma alle ore 21:00 di sabato 22 agosto 2026 allo Stadio “Partenio–A. Lombardi” di Avellino.
La vendita dei tagliandi terminerà il giorno antecedente la gara (venerdì 21 agosto) alle ore 19:00.
I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Go2 e online sui portali go2.it e boxol.it.
Ospiti:
– €13,00 + diritto di prevendita.
La capienza del settore ospiti è di 500 posti.
Si ricorda che non è consentito introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione, secondo le normative vigenti.
La società Avellino, invita inoltre tutti i tifosi amaranto a occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto e a presentarsi ai varchi d’ingresso con congruo anticipo, così da agevolare le procedure di accesso.