Toy Motor è il nuovo official car del settore giovanile amaranto

AREZZO – La S.S. Arezzo è lieta di annunciare la nascita di una nuova partnership con Toy Motor Arezzo, che per la stagione sportiva 2026/2027 diventa Official Car del Settore Giovanile e della Scuola Calcio amaranto. L’accordo si inserisce nel percorso di crescita e strutturazione dell’area giovanile del club, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più moderni, funzionali e vicini alle esigenze di atleti, famiglie e staff tecnico. Grazie alla collaborazione con Toy Motor, il Settore Giovanile potrà contare sulla disponibilità di nuovi mezzi destinati alle attività quotidiane: una Hyundai Staria, che sarà impiegata principalmente per il trasporto degli atleti nel tragitto Valtiberina – Le Caselle, una Hyundai Bayon, messa a disposizione dei dirigenti amaranto per le esigenze organizzative e operative. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento di una struttura giovane, dinamica e orientata alla qualità, rafforzando il legame tra il club e le realtà del territorio che condividono valori di serietà, professionalità e attenzione ai giovani. La S.S. Arezzo desidera ringraziare Toy Motor per la fiducia e la collaborazione, certa che questo accordo contribuirà a migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri ragazzi e di tutto il movimento giovanile amaranto.