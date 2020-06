Carrarese Care ancora attiva: consegnate mascherine al Personale Sanitario del Noa.

Un’altra iniziativa della sezione eventi sociali di Carrarese Calcio 1908 in collaborazione con il proprio partner privilegiato in questo ambito, l’Associazione Sport for children del Presidente Yuri Bianchi. In questa occasione, presente una delegazione di calciatori azzurri formata da Accursio Bentivegna, Francesco Forte e Guido Pulidori, si e’ voluto omaggiare con mascherine brandizzate “Carrarese Calcio”(unici esemplari, peraltro non commercializzabili riconducibili a prodotto ufficiale) ad uso tempo libero gli operatori del Pronto Soccorso e della Terapia Intensiva del N.O.A., protagonisti in prima linea a salvaguardia della comunita’ di Massa Carrara durante l’emergenza Co-Vid 19.

Si tratta di un modo per ringraziare tutti coloro che con il loro prezioso contributo hanno rappresentato, una volta di piu in un delicato momento emergenziale, presidio ineludibile della salute di tutti.