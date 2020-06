Serie A, risultati 28a giornata, classifica e prossimo turno

Vincono le prime quattro della classifica. Seppur in modi differenti.

La Juventus sommerge di gol il Lecce. Ancora una volta aprono le danze Dybala e Ronaldo. La Lazio ribalta il match con la Fiorentina dopo essere andata sotto. Andamento simile per l’Inter a Parma con le reti nerazzurri negli ultimi quattro minuti del match. Solito spettacolo per l’Atalanta che a Udine scatena l’ex Muriel.

Il Milan ha la meglio sulla Roma nello scontro diretto per un posto europeo. Rebic e Calhanoglu, su rigore, firmano il 2-0 a favore dei rossoneri.

Spettacolari Sassuolo-Verona. 3-3, e Cagliari-Torino, 4-2.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata della Serie A 2019/2020, con i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica di Serie A e il prossimo turno di campionato.



I risultati della 28a giornata della Serie A 2019/2020

Udinese-Atalanta 2-3 (2 Lasagna – 2 Muriel – Zapata)

Sampdoria-Bologna 1-2 (Barrow rig. – Orsolini –…





