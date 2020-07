Carrarese… il sogno continua

Carrarese Calcio 1908 rende noto che la stagione sportiva 2020/2021 è all’insegna della continuità societaria e tecnica.

Il punto di partenza da cui scaturisce la volontà di proseguire in questo splendido percorso è la semifinale playoff di Bari che rappresenta il punto di partenza per costruire una Carrarese competitiva e che ambirà al vertice in vista della prossima annata calcistica.

I noti sponsor sostenitori e finanziatori appartenenti al settore marmo cittadino, ognuno compatibilmente con le proprie disponibilità, confermano, anche per questo anno, il proprio impegno e sono sempre piu determinati ad alimentare un progetto tecnico sportivo intrapreso tre anni or sono e che ha generato, gradualmente, risultati in tono sempre più entusiasmante con l’auspicio di essere accompagnati nel cammino da altre forze dell’imprenditoria locale del lapideo.

Il caposaldo della crescita e continuità del programma societario ha in mister Silvio Baldini e nel Direttore Gianluca Berti garanzia di capacità ed affidabilità sotto il profilo tecnico per raggiungere il traguardo più alto.

L’auspicio è che, comunque, anche considerato il non indifferente impegno profuso in questi anni, la preannunciata importante stagione sportiva che si vuole disputare ai massimi livelli possa suscitare, una volta conclusa, il giusto interesse di forze economiche nazionali trascinate dalle emozioni che la Carrarese 2020/21 ha il proposito di regalare.